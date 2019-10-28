Rıdvan Dilmen: Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi değerlendirirken "Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi" ifadelerini kullandı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi %100 Futbol canlı yayınında değerlendirdi.

"Galatasaray'ın yenilmesi tabi ki önemlidir.'' diyen Dilmen, ''Galatasaray'ın bu yıl kötü başlaması lige. Bu da önemlidir. Ama Beşiktaş'ın hem kongre öncesi, hem kongre sonrası tartışılmaya devam edilen bir hoca için, bu maçın olmazsa olmaz bir maç olduğunu gördük. Oyuncular içinde böyle olduğunu gördük" dedi.

"Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi''

Dilmen, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın vasat oynayan bir oyuncusunu sayamazsın. Beşiktaş'ın istekli oyununa dikkat çeken Dilmen, "Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi. Bu maç Beşiktaş'ın sezon başından beri en az gol pozisyonu verdiği maç olabilir." ifadelerini kullandı.

''Vedat Muriqi'nin bir alt tipi''

Gökhan Gönül'den övgüyle bahseden Dilmen, "Bir Gökhan Gönül izledim. Oyun sonunda çıkmak zorunda kaldı. Rakibin en büyük silahı diyebileceğimiz bir oyuncuya büyük üstünlük sağladı. İkinci yarıda, bir Atiba izledim. O zamanda Elneny'e haksızlık yaparım dedim. Caner'e ikinci yarı haksızlık yaparım dedim. Fakat Umut diye bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. Ankaragücü'nde, alt ligde şampiyon olurken 14 gol atmış. Hazırlık maçlarında Umut'un alternatif olabileceğini görmüştük. Vedat Muriqi'nin bir alt tipi gibi ama en az onun kadar özverili oynuyor. Luyindama ve Marcao ile didişip, ne topla çıkarttırdı, ne hava toplarını indirtti onlara. Çok güzel koşular yaptı. Müthiş bir koşu yaparak, güzel bir gol attı" şeklinde konuştu.

''Galatasaray, 6 maç kazanamamış bu sezon''

Dilmen sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Fatih hoca, önce "sorumluluk benim" diyor. Sonra, "bazılarının son şansıydı" diyor. Bence bu sözler Nzonzi hariç ilerde oynayan herkes için geçerli. Galatasaray'da, Onyekuru tarzı bir oyuncu yok. Aslında Galatasaray'ın problemini istatistikler yansıtıyor. Bazen rakipten daha az koşup yine kazanabilirsiniz. Galatasaray, 6 maç kazanamamış bu sezon. Bu takım, istediği kadar pas yapsın. Galatasaray'ın önlemi kolay alınır hale geldi. Gevşek bir Belhanda, gevşek bir Feghouli, rölanti bir Nzonzi, bir oynayan, bir oynamayan Seri-Lemina.. N'Diaye mi? Lemina mı? Normalde Lemina... Ama bugün için N'Diaye"