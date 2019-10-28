Ahmet Çakar Fatih Terim'i yerden yere vurdu Falcao sözleri ise bomba

Ahmet Çakar: Radamel Falcao bu saatten sonra bir enkazdır. Denizli'ye Gençler'e gol atması önemli değil, bu maçlarda oynayacak, bu maçlarda gol atacaktı. Fatih Terim adeta bir cankurtaran gibi. Salı gecesi Zidane Beyi, bu gece de Avcı Beyi kurtardı. Ama artık çanlar Terim Bey için çalıyor. Bu kadronun sorumlusu Fatih Terim, bu enkazın da sorumlusu Fatih Terim! Kral artık çıplak.