Ahmet Çakar Fatih Terim'i yerden yere vurdu Falcao sözleri ise bomba
Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Galatasaray'ı takip eden muhabirler ve yazarlar Fatih Terim hakkında tek kelime etmezken deneyimli hoca ve öğrencilerini yerden yere vuran birileri vardı.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı. Galatasaray'ı takip eden muhabirler ve yazarlar Fatih Terim hakkında tek kelime etmezken deneyimli hoca ve öğrencilerini yerden yere vuran birileri vardı. İşte spor yazarlarının derbi sonrası görüşleri...
Ahmet Çakar: Radamel Falcao bu saatten sonra bir enkazdır. Denizli'ye Gençler'e gol atması önemli değil, bu maçlarda oynayacak, bu maçlarda gol atacaktı. Fatih Terim adeta bir cankurtaran gibi. Salı gecesi Zidane Beyi, bu gece de Avcı Beyi kurtardı. Ama artık çanlar Terim Bey için çalıyor. Bu kadronun sorumlusu Fatih Terim, bu enkazın da sorumlusu Fatih Terim! Kral artık çıplak.
Tümer Metin: Fatih Terim zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Ancak şunu söylemek lazım; Oyuncudan alamıyorsan çuvaldızı batırmak lazım. Kimse kusura bakmasın Galatasaray kadrosu Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 kadrosuna falan girer. Gelmiş geçmiş diyorum. Bütün tarih. Eğer oyunculardan verim alınamıyorsa burada kendine batırmak gerekiyor.
Sinan Engin: Galatasaray halen şampiyonluğun en önemli adayıdır. Çok iyi bir futbolcu topluluğu var. Bazı oyuncular şu an form tutamadı. Bunları Fatih Terim düzeltecektir.