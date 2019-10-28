HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti

Saadet Partisi (SP) eski genel başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti’ye geçişini “Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim” diye duyurdu...

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski başbakan Necmettin Erbakan’ın 2011’deki vefatının ardından 2016’ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti’ye geçti.

Oğul Kamalak 27. dönem seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.

Independent Türkçe'nin haberine göre İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan oğul Kamalak, bu partiye geçişini şu sözlerle duyurdu:

"Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim"

Kamalak yaptığı değerlendirmede Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmasının yanlış ve yakışıksız olacağını belirterek, İyi Parti’ye geçiş nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm."

İlgili Haberler
Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kaç kişi tahliye olacak? MHP'li Fethi Yıldız'dan af açıklaması
Türk Telekom ve Garanti açıkladı! Türkiye'ye yoğun siber saldırı
Abdullah Avcı Fatih Terim'le neden tokalaşmadı? Verdiği cevap olay
Türkiye nasıl itibar kaybetti? Süleyman Özışık tek tek açıkladı
Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye PKK yandaşları Londra'da saldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da metro seferlerine 29 Ekim ayarı
28 Ekim liseler de yarım gün mü kaça kadar okul var?
TİM'in insani yardımlarının dağıtımı başladı
Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama
Brent petrolün varili 61,90 dolar
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Yorumlar 4 yorum