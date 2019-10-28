Haftalık burç yorumları Merkür ters köşe yapacak

Haftalık burç yorumları Merkür retrosunun ilk etkilerini hissetirecek. 28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları haberimizde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu aşk, iş, kariyer falının detaylarına ulaşabileceğiniz gibi 31 Ekim'de başlayacak olan Merkür gerilemesi burçlara bu haftaki etkisini de okuyabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları bu hafta 2019 yılının son Merkür gerilemesi etkilerini hissettirecek. 28 Ekim 3 Kasım haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta sakin başlayacak. Ancak 31 Ekim çarşamba günü başlayacak olan Merkür retrosu Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunu bu hafta etkilemeye başlayacak. Haberimizde Merkür gerilemesinin bu hafta burçlara etkilerinin yanı sıra 28 Ekim-3 Kasım haftasında tüm burçların aşk, kariyer, sağlık ve ilişki falının detayları da haftalık burç yorumlarında. 28 Ekim haftası haftalık burç yorumlarına öncelikle şunu söyleyerek başlayalım: Yılın son Merkür gerilemesi tüm burçları şaşırtacak. Gökyüzü Merkür gerilemesi için 'ters köşe' konumunda. Normalde Merkür retrosu denildiğinde hepimizi biraz korku ve endişe kaplar. Özellikle teknolojik aletlerdeki bozulmalarla ün salan Merkür retrosu bu kez bize hoş bir edayla gelecek. Çünkü yılın son Merkür son gerilemesinde 'barış gezegeni' olarak anılan Venüs'ün hemen yayında yer alıyor. Venüs'ün etkisi altındaki Merkür gerilemesi geçmişteki retrolar kadar zorlu olmayacak. 31 Ekim-20 Kasım arasındaki Merkür gerilemesinde aksaklıkları aşmak nispeten daha kolay olacak, işbirliği ve uyum duygusu baskın olacak.

Merkür gerilemesinin genel etkilerinden sonra gelelim hangi burç Merkür retrosundan nasıl etkilenecek sorusunun yanıtlarına. Merkür retrosu burçlara etkilerine Merkür gerilemesinin gerçekleşeceği Akrep burcuyla başlayalım. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkilerinin detayları;

Akrep: Gerileme sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili Akrepler. Bu dönemde hızlı düşünme ve reflekslerle zihinsel uyanıklık gelecek. İletişimdeki, toplantılardaki ve kısa yolculuklardaki artışlar, bu dönemi muhtemelen yılın en yoğun zamanı yapıyor. Çocuklar, kardeşler, kuzenler ve komşularla daha fazla temas halinde olmanız gerekebilir. Önemli haberler alabilir veya stresli bir karar vermeniz gerekebilir.

Yay: Gerileme duygularınla ​​temasa geçme ve sezgisel olarak doğru zamanda doğru şeyi söyleme isteği yaratacak. Sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve buluşmak için mükemmel bir zaman. Artan çekicilik ve sosyal beceriler yükselişte. Bu dönemde bir iyilik veya borç istemek için iyi bir fırsat yaratabilir.

Oğlak: Gerileme sizin yaratıcı yönünüzü ve kendi içinize dönüp kendinizi doğru ifade edebileceğiniz bir dönem yaratacak. Özellikle sosyal çevrenizden iyi haberler alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işler, sınavlar vb. girişimler içinde zaman iyi.

Kova: Gerileme süresince enerjinizde düşüş yaşanabilir. Gerileme Venüs etkisiyle sosyalleşme alanında sizi destekleyecek. Her ne kadar enerjiniz düşük olsa da iletişim ve sosyal çevre fırsatlarına açık olun.

Balık: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Pazarlık etmek ve çevrenizi ikna etmek için doğru zamandasınız. Fikirlerinizi geliştirecek adımları atın. İlk izlenime ise mutlaka önem verin.

Koç: Merkür gerilemesi düşünceleriniz, iletişiminiz, seyahatleriniz ve elektronik cihazlarınızla ciddi şekilde oynayabilir. Ancak bu Merkür'ün geri dönüşü arkadaş canlısı ve sosyal alanda olumlu bir döngü yaratacak sevgili Koçlar. İşbirliği ve uyum duygusu, Koçların iletişim hatalarından kolayca kurtulmalarını sağlayacak.

Boğa: Merkür gerilemesi, yaşam temponuzu arttıracak. Bu sizde endişe ve kafa karışıklığı yaratabilir sevgili Boğalar. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için iletişime geçtiğiniz kişileri iyice dinleyin ve kendinizi açıkca ifade ettiğinizden emin olun. Olaylara başkalarının gözünden bakarak, tartışmaktan kaçının.

İkizler: Venüs etkisindeki Merkür gerilemesi sizin aşk hayatınızda hareketlilik yaratabilir. İyi ilişkilerde sorun yok ancak sağlıksız yürüyen ilişkiler bu gerilemede gerilim yaratabilir.

Yengeç: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Gerilemes dönemi akılcı düşünce ve inandırıcı iletişim tarzını kullanarak çevrenizdekileri ikna etmek ve fikirlerinizi anlatmak için ideal bir zaman yaratacak. Çevrenizdekiler sizi dinlemeye istekli olacaklar.

Aslan: Zihinsel aktivite, iletişim, kısa yolculuklar ve görevlerle yaşam temponuz artacak. Telaşlı tempo, sinirlerini gerebilir ve düşünmeyi hızlandırır. Kendinizi net bir şekilde açıklamak için ekstra zaman ayırın ve önemli kararlar almak için acele etmeyin.

Başak: Gerileme dönemi yaratıcı düşünmeyi ve kendini ifade etme alanlarını netleştirecek. İyi haberler ve hoş sohbetler bekleyin. Bu yoğun ama üretken zaman sosyalleşme, yazma, konuşma, iyilik isteme, başvuru gönderme, çalışma, sınavlar, alış ve satış için iyi birer fırsat olabilir.

Terazi: Gerileme düşüncelerinizde, iletişim, seyahat ve elektronik ile tahribata neden olabilir. İşbirliği ve uyum duygusu, herhangi bir iletişimin yanlış çözülmesini kolaylaştırır.

Haftalık burç yorumları 28 Ekim-3 Kasım aşk, para, kariyer, ilişki falı

28 Ekim haftası burç yorumlarının diğer detayları ise şöyle:

KOÇ: Koç burcunda doğduysanız, bu hafta gerçekleşmesi gereken önceden planlanmış işler veya olayların gelişimi hakkında endişeli olacaksınız. Hoş olmayan sağlık problemleri olabileceği için hafta boyunca ağır iş yüklerinden kaçının. 28 Ekim-3 Kasım haftasında, önemli kişisel konularda yardımınıza veya yardımınıza güvenecek bir akrabanızla bir ilişkiniz olacak. İş için seyahat etmek veya önemli insanlarla tanışmak için bu hafta iyi bir seçenek olabilir. Başka bir şehirde veya ülkede yaşayan biriyle yapılan bir mektup veya sohbette duyacaklarınıza şaşıracaksınız. Başka bir şehirde veya yurtdışında bir iş arıyorsanız, bu eylemler için başarılı bir hafta olacaktır. Aşk hayatınız gelişecek, ancak beklentilerinizi veya planlarınızı her zaman karşılamayabilir. Bu hafta yalnız olan Koçlar, ilgileri ve bilgi birikimiyle şaşırtacak bir kişiyle tanışacaklar. Bu haftaki ihtilaflar duygusal tezahürleriniz, hassas konulara duyarlı olmanız veya uzlaşma arzusu eksikliğinden kaynaklanacak. Bu hafta, hamilelik veya çocukla ilgili ilginç olaylar gelişebilir. Kadınlar alışveriş yapmayı, kişisel gardırobunu, eşyalarını veya ev eşyalarını değiştirme isteği içinde olacaklar. Erkeklerin çoğu aile taahhüdünü sakince kabul etmek zorunda kalacaklar ve sorumluluklarını çabucak yerine getirmek isteyecekler.

BOĞA: Eğer Boğa burcunda doğduysanız, bu hafta maddi meseleler, bir belge veya sözleşme ile ilgili beklenmeyen taahhütlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. 28 Ekim-3 Kasım haftasında günlük işlerinizi planlamanızı zorlaştıracak meseleler yaşayacaksınız. Bu nedenle etkinlikler beklentilerinizden farklı olacaktır. Bu hafta eviniz veya aileniz için beklenmeyen harcamalar gündemde. Kaçırılmış bir ödeme veya diğer yükümlülüklerle ilgili görevleriniz olacak hazır olun. Bu, ölen bir akrabanın mirası veya mülkiyetini içeren davalar için de uygun bir hafta olacaktır. Hafta boyunca sizi üzecek bir telefon alabilirsiniz. Kamusal bir iş yüzünden canınız sıkılabilir. Hafta boyunca, dikkatiniz akrabalarınızın ya da arkadaşlarınızın hayatlarında hoş olmayan bir duruma neden olacak. Bu hafta aşk hayatınız samimi ve ilginç deneyimlere açık. İşinizde size uygun olan farklı durumlardan, önerilerden veya değişikliklerden yararlanabilirsiniz. Boğa kadınları yakın ve uzak arkadaşlarla sohbetler veya toplantılarla ilginç bir sosyal hayatın içine girecekler. Yeni arkadaşlıklara meyillisiniz. Boğa erkekleri bu hafta şanslı hissedecek. Sadece olayları ve insanları değiştirmeye çalışmadan onları kabul edin.

İKİZLER: İkizler burcunda doğduysanız, bu hafta işinizle veya kişisel yaşamınızla ilgili bir teklifle alakalı olabilecek önemli bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Hafta boyunca arkadaşınızla veya komşunuzla birebir duygusal bir olay da yaşayabilirsiniz. 28 Ekim-3 Kasım haftasında aşk hayatınız farklı duygusal deneyimler getiriyor olacak. İlişkinizin geleceği için önemli konuşmalar ve gelişmelerin eşiğindesiniz. Yalnız ikizler bu hafta romantik bir tanışıklık yaşayabilirler. Hafta boyunca, bir satın alma işlemi ya da halihazırda sahip olduğunuz mülkün türü ile ilgili bir anlaşmazlığın üstesinden gelmek için çabalamanız gerekecek. Yakın gelecekte ortaya çıkacak önemli bir karar veya değişiklik konusunda geçici gerilimler yaşayabilirsiniz. Kararlarınızda ve eylemlerinizde kişisel sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir haftadasınız. İkizler kadınları, ailedeki bir adam, bir meslektaş veya bir iş ortağı ile ilgili önemli eylem ve kararlarında dikkatli olmalı. İkizler erkekleri ise manipülasyon ve hileye karşı duyarlı olacak ve başkalarının kişisel amaçları için kullanılmamak için dikkatli olmalı.

YENGEÇ: Yengeç burçları, bu hafta ailenizi veya işinizi etkileyen önemli finansal konulara değinmeniz gerekecektir. Geliriniz, almayı beklediğinizden daha küçük veya daha az olabilir. Bu hafta yeni tanıdıklar ve yeni insanlarla toplantılar olacak. Eski arkadaşlarınız sizi arayacak veya sizinle bir buluşma ayarlayacaktır. Bir akraba ile ilgili bir olay, bu yedi gün boyunca bir araya gelme fırsatı da yaratabilir. İş için hayırlı bir hafta olacak, çünkü yeteneklerinizi gösterme, bazı ilginç fikirler gerçekleştirme şansınız olacak. Bu hafta işyerinizdeki etkinlikler yaklaşan bir değişikliğin işareti olacak.Hafta çeşitli sürprizlerle hatırlanacak, beklentileriniz olumlu yönde gerçekleşecek. Sizi üzecek veya hayal kırıklığına uğratacak herhangi bir şey varsa, sabırlı olun, çünkü olumlu bir fark yaratacaktır. Satın almalar için uygun zamanınız olacak, ancak makul fiyatlara ve iyi kaliteye bakmalısınız. Yengeç kadınları, kendi çabaları ve hesaplamaları ile eylemde büyük başarılar elde edebilecektir. İkizler, Terazi veya Kova burcunda doğan insanlarla ilişkiniz olumlu bir gelişme yaratacak. Erkekler karakter ve zihniyet konusunda zor birisiyle karşılaşırlar. Oğlak, Başak veya Boğa burcu temsilcileri ile ilişkileriniz karmaşık olacak, ancak size zarar vermeyecekler.

ASLAN: Aslan burcunda doğduysanız, bu hafta birileri sizi kendi çıkarları için manipüle ederek hedeflerine ulaşmaya çalışacaktır. Hafta boyunca, kendinizi ikiyüzlü ve kendi kendine hizmet eden insanların davranışlarından korumak isteyeceksiniz. Birinin seni kullanmak istemesi gerçeği seni temkinli yapmalı ama saldırgan ya da kaba davranmaktan kaçınmalısın. Bu hafta, aşk hayatınızı ve sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizi geliştirmek için iyi bir hafta olacak. Yeni bir aşk ya da flört, böyle bir deneyim için sizi hazırlıksız hale getirebilir. Hafta boyunca farklı günlerde ve farklı insanlarla toplantılar yapacaksınız. Evinizin dışında daha fazla zaman harcamanız iyi olacaktır. Bir akrabanın hayatındaki bir olay bütçenizden ek masraflara neden olabilir. Sabırlı olun, böylece yaşamınızda gerginlik ve kaos yaratmazsınız. Aslanlar bu haftanın sıkıntılarının bazılarının izin aceleci tavrınızdan kaynaklandığını hatırlayın ve sakin olun. Aslan kadınları, daha fazla romantizm veya samimi deneyimler yaşamak isteyen romantik bir ruh hali içinde olacaklar. Romantik bir ilişkiniz yoksa çok fazla zaman ve enerji arayarak gücünüzü harcarsınız. Erkekler ise kendi çocuklarının etrafındaki farklı fikir ve görevlerle ya da gelecekteki beklentisiyle meşgul olacaklar.

BAŞAK: Başak burcunda doğduysanız, bir hafta boyunca kendi duygularınızı kontrol etmenin, başarılı olup olmayacağınızı düşünerek geçireceksiniz. Yakınınızdaki istikrarlı bir kişinin varlığı, hayatta önemli ve yapıcı bir şey elde etmenizi teşvik edecek çok önemli bir faktör olacaktır.

Hafta boyunca, endişelenmenize neden olabilecek karamsar ruh hallerinden kaçının, başkalarının eylemlerinde samimiyet veya boyun eğiciliği görmeye çalışın. Etrafınızdaki insanları veya hayatınızdaki insanlar hakkındaki uygunsuz veya karamsar yorumlarla can sıkıcı durumlardan kaçının. Bu hafta çocuklar ve gençler ile çalışmak için uygun olacaktır. Ruh haliniz ve zihinsel sağlığınız için seyahate çıkmanız da iyi bir seçenek olabilir. Özellikle 28 Ekim-3 Kasım haftasında doğada ne kadar çok zaman geçirirseniz, sizin için o kadar iyi. Hafif sağlık bozuklukları sizi korkutmamalı, yaşam biçiminizde istediğiniz değişiklikler için harekete geçmelisiniz. Genel olarak, bu hafta hayatınızdaki sorunları veya problemleri felsefi olarak kabul etmeniz sizin için önemli olacaktır.

Başak kadınları bir durumda ya da bir ilişkide onları ayık kılacak bir panik ya da yoğun stres yaşayacaklar. Erkekler, alacakları daha duygusal haberler yaşayacaklar. Bir davet veya öneri, cevabınızı daha dikkatli değerlendirmenizi gerektirecek.

TERAZİ: Terazi burcunda doğduysanız, bu hafta çeşitli ticari veya idari toplantılar, parasal görüşmeler, bir devlet işi yada bankacılık kurumuna ziyaret gibi işlerle uğraşacaksınız. Bu hafta uzaktaki insanlarla ilgili olaylara şaşıracaksınız. Hafta boyunca sizin için yararlı bir konuşma yapacaksınız veya gelecek planlarınızı belirleyecek haberler alacaksınız. Yalnız ruhlar için, bu hafta uygun bir kişiyle tanışma şansı da var. Bu hafta alacağınız bir haber, maddi veya gayrimenkul çıkarlarınızı ve planlarınızı etkileyen eylemleri tetikleyecek. Karar almak için iyi bir hafta içindesiniz. Bu hafta ailenizden para almanız gerekebilir. Bu yedi gün boyunca, akrabalarınızın veya arkadaşlarınızın ailesindeki sıkıntılar ile ilgili bir olay hakkında bir olaya da dahil olacaksınız. Aile mülkünüzü hafta boyunca kazalardan veya hasarlardan koruyun. Terazi kadınları, parayla ilgili haberlerin tadını çıkaracaklar: para almak, iyi bir iş veya ek bir taahhüt sunmak, el yapımı ürünler veya kendi projenizi satmak gibi işler gündemde. Erkekler aile üyeleri, meslektaşları, iş ortakları, komşular, siyasi takipçiler ve daha fazlası ile daha fazla iletişim kuracaklar. Bu hafta, kendinize pek zaman ayıramayacağınız bir hafta olacak.

AKREP: Akrepler bu hafta gelişimlerine fayda sağlayacak çeşitli davalar ve belgelerle ilgileneceksiniz. Bu haftaki sürprizler, belirli olayları tartışmak için arkadaşlarınızla veya akrabalarınızla sık sık yapılan telefon görüşmeleri için bir fırsat olacak. Ancak, biri tarafından kötüye kullanılabilecek veya kötüye kullanılabilecek hiçbir bilgiyi paylaşmayın. Hafta boyunca, bir akrabanın başarısından veya sosyal görünümünden memnun olabilirsiniz. Bir çocuğun, yeğenin, küçük erkek veya kız kardeşin hayatındaki bazı kişisel ilişkilerinin olumlu gelişimini görmekten memnun olacaksınız. Bazılarınız için, hafta bir nişan, düğün ya da diğer önemli aile buluşması getirecek. Hafta boyunca tanıdığınız bir kişinin hayatındaki bir olayla veya bir yaşam dramıyla ilişkili stresi yaşayacaksınız. Bu, haftalık planlarınızdaki bazı değişikliklerin nedeni olabilir. Hafta boyunca, alacağınız önerilere daha açık olun. Akrep kadınları, aşk ya da aile ilişkilerinde daha fazla konfor, samimi ve romantik deneyimler sunabilecekler. Erkeklerin, yalnızca “erkeklerin işi” olan ev işlerinde daha fazla sorumluluk almaları gereken bir hafta olacak.

BALIK: Balık burcunda doğduysanız, bu hafta eviniz için ya da kişisel ihtiyaçlarınızla ilgili beklenmedik bir satın alma yapmanız gerekebilir. Dinamik etkinlikler bu hafta evinize geliyor. Bazıları beklenecek, bazıları sizi kesinlikle şaşırtacak. Genel olarak, yeni fırsatların ortaya çıkacağı bir haftanız var, fakat aynı zamanda daha büyük sorumluluklar, bunları yerine getirmek için daha fazla zaman harcamanız gerekecek. Bu hafta, yeni bir romantik dostluk ya da aşk kurmaya çalışan burçlardan biri olacaksınız. Yaklaşan etkinlikler ve işinizle ilgili değişikliklerle ilgili olarak hafta boyunca önemli telefon görüşmeleri, misafirler veya kararlar bekleyin. Hafta boyunca ev veya diğer mülklerle ilgili planları görüşmek isteyebilirsiniz. Hafta boyunca farklı dedikodular dikkatinizi çekebilir. Tartışmada, sizin hakkınızda daha iyi bir görüşü olan kişilerce rahatsız edilmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Balık kadını, şu ana kadar yapmadıkları bir şeyle ilgili olarak taahhütle önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Aslan, Koç burcu veya Yay burcunda doğan insanların duygusal etkisi altında erkekler hareket edecek veya karar verecek.