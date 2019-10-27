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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ilgili, "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelede en ağır bedelleri ödeyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim."

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