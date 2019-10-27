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Fatih Terim: Bazı isimler aramızdan ayrılacak

Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası bazı oyuncuları takımdan göndereceğinin sinyallerini verdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenildiği maçın ardından Fatih Terim'den sert açıklamalar geldi. Devre arası transfer dönemini işaret eden Terim, "Bazı oyunculara son şansı verdim" dedi.

"Sorumluluğu üzerime alıyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Gerek bireysel olarak, gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Taktik anlayışı, oyuncu tercihleri, farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız ama bir eşiği geçersek, doğru yola girer miyiz? Oyuncu ısrarım da bundan. Yoksa her şeyin farkındayız. Maalesef bazı şeyler olmuyor, bunun da küçük küçük mesajlarını veriyorum. Kimseye bir kabahatte bulunmak istemiyorum. Ben buradayken, sorumluluğu da alıyorum, orada bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

"Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım"

Devre arasında bazı isimlerle yolların ayrılacağını belirten Terim şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi oynamadığımız için, Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım ama şu anda bazı şeylere engel olamıyoruz açıkçası. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Türkiye Ligi'nde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz inşallah.

Biz operasyonları genelde ocak ayında yapıyoruz ama yine ben kendi kendime konuşuyorum. Satmadan da alamıyoruz, böyle bir gerçek var. Ancak bazı oyunculara son şansları verdik.

Yabancı kuralı varsa 11 yabancı ile de çıkabilirsiniz ama bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş biri olarak, Türk oyunculara bakışım çok açık. Bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri de görebilirsiniz."

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