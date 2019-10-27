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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdadi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili konuştu. Aksoy, DEAŞ'ın ve terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Gerek DEAŞ gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Aksoy, "Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun en aktif üyelerinden biri olarak bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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