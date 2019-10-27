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Galatasaray'da Ryan Donk şoku! Beşiktaş derbisinde olmayacak

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, oğlu ameliyat olduğu için 19:00'da başlayacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş maçında oynayamayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bu akşam oynanacak derbide olamayacağını duyuran Donk, takımını tüm kalbiyle destekleyeceğini söyledi. 

Ryan Donk'a kısa süre içerisinde binlerce geçmiş olsun mesajı gelirken, Galatasaraylı Onyekuru ve Jimmy Durmaz da takım arkadaşına desteklerini iletti.

ryan donk

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