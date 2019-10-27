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Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın yeni işi belli oldu

Yıllardır Fenerbahçe'nin formasını terleten Hasan Ali Kaldırım, "hak3esports" adlı bir e-sports takımı kuruyor.

29 yaşındaki milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, "hak3esports" adlı bir e-spor takımı kuracağını duyurdu. Takımın ismi, başarılı oyuncunun isminin baş harfleri ve forma numarası olan 3 rakamı kullanılarak oluştu.

Hasan Ali, e-spor takımı için bir de Instagram hesabı oluşturdu.

Kurulan sayfada, "Yakında geliyor" ifadesi kullanıldı.

hasan ali kaldırım

Sezona sakatlığının tedavisi sebebiyle geç başlayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe formasıyla 2 maçta görev yaptı.

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