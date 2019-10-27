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Ersan İlyasova'nın 11 sayılık performansı galibiyete yetmedi

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Miami Heat'e uzatmada 131-126 yenildiği maçta 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.

İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

rsan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

New York Knicks-Boston Celtics: 95-118

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122

Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122

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