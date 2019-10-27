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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni ARAS hayata geçiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD'la koordineli bir şekilde oluşturulacak" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda (ATGV) gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin afetlerdeki etkisine değinen Soylu, Emniyet Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında emniyette de arama timleri kurulacağını duyurdu. 

'ARAS hayata geçirilecek'

Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD'la koordineli bir şekilde oluşturulacak. AFAD'ın ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulacak. Onun hemen akabinde Sahil Güvenlik Komutanlığına geçeceğiz, oranın da kendine ait özellikleri var" dedi.

Türkiye afet risklerinin azaltılması platformunun oluşturacağını kaydeden Soylu, (ARAS) Afet Risklerinin Azaltılması Sitemi'nin de hayata geçirileceğini duyurdu.

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