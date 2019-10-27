MSB duyurdu: ResulAyn'da teröristlerce yapılan saldırıda şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre Resulayn'da teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu 5 asker yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.