Türkiye Rusya her alanda ilişkileri güçlendiriyor Ekonomide yeni dönem!

Türkiye ile Rusya arasında ticaretin geliştirilmesi adına veri paylaşımı mütabakatı imzalandı. Bu sayede iki ülke gümrüklerinde daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı sağlanacak. Mütabakatın 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde de önemli rol oynaması bekleniyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi adına veri paylaşımı konusunda mutabakat imzalandı. İmzaların atılması ile ticaretin iki ülke gümrüklerinde daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı sağlanacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığındaki Ticaret Bakanlığı heyeti, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Vladimir Bulavin'in resmi daveti üzerine, Moskova'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Gümrük Forumu'na katıldı. Rusya'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Batur, “Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık” dedi. Türk iş dünyası ile foruma katılan ülkelerin gümrük otoritelerini bir araya getiren forumun çok verimli geçtiğini söyleyen Batur, küresel ticaretin gelişmesi için ülkeler arasındaki anlaşmaların yanı sıra iş dünyasının önünü açmak yönünde geliştirilen projelerin önemini vurguladı.

Gümrükte dijitalleşme

Bu anlayışla gerçekleştirdikleri Rusya ziyaretinin somut bir anlaşma ile taçlandırıldığını ifade etti. Batur, Rusya ile imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası’ ile iki ülke dış ticaret gümrük istatistikleri alanında iş birliği öngörüldüğünü dile getirdi.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini hatırlatan Batur, şunları kaydetti: “Rusya Federasyonu ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin her anlamda geliştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu mutabakat muhtırasıyla iki ülke gümrüklerinde ticaretin daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı gerçekleştirilecek." Batur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin tarafından koyulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi için, gümrük idareleri olarak atılması gereken adımları ve önlemleri masaya yatırdıklarını söyledi.

Karşılıklı ilişkilerimiz kuvvetli

Rusya ile müteahhitlik, turizm, enerji, bankacılık ve hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok alanda güçlü ilişkilerin bulunduğunu söyleyen Gonca Yılmaz Batur, gelecek dönemde atılacak adımlar ve yürütülecek ortak çalışmalar sayesinde iki ülkenin gümrük idarelerinin önünde birlikte katedebilecekleri fırsatlarla dolu ve önemli bir mesafe bulunduğunu dile getirdi. Batur, "Ülkeler arasındaki hedeflere ulaşabilmek için yeni yollar bulmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak gereken her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.