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Tuğçe Boynueğri koparmada Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 87 kilo koparmada 99 kilo ile bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonanın dokuzuncu gününde mücadele eden Tuğçe Boynueğri, koparmada 99 kilo ile bronz madalya alırken, silkmede 120 kilo ile dördüncü toplamda ise 217 kiloluk derecesiyle dördüncü oldu.

Bu madalya ile Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dokuzuncu günün sonunda millilerin toplam madalya sayısı 14 altın, 8 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 35'e ulaştı.

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