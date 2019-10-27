Luiz Gustavo'dan maç sonu önemli açıklama: Tatil yapmaya gelmedim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor" dedi.

Süper Lig 9'uncu haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Attığı golle takımına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Gustavo, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk, maça çok istekli ve golleri bularak başladık. Tanrıya şükürler olsun ki, bunu başardık ve 3 puanı aldık. Takımımız zaten attığım golde öndeydi, bende attığım golle takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Gülen taraf biz olmalıyız

Ligde kazanarak yola devam etmeleri gerektiğini belirten Gustavo, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor Birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım birbirine yardım etmek istiyor. Takım ruhumuz çok iyi, hepimiz işimize odaklandık. Gün sonunda hepimiz takımın faydası için uğraşıyoruz. Kazanarak galibiyetlere devam etmemiz gerekiyor, yüksek konsantrasyonla devam ederek işin sonunda gülen taraf biz olmalıyız" şeklinde konuştu.

Umarım sene sonunda şampiyonluğu kutlarız

Fenerbahçe'ye gelmeden önce sarı-lacivertlilerde oynamış Diego ve Josef De Souza'dan iyi tavsiyeler aldığını belirten Gustavo, " Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'de futbol oynamış Diego ve Josef De Souza ile konuştum. Onlar bana buranın özel bir kulüp olduğunu, taraftarların çok özel ve tutkulu olduğunu söylediler, taraftarların takımlarına aşık, müthiş destek oluyor demişlerdi. Ben de buraya gelip bunu gördüğüm için çok mutluyum. Umarım sene sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" ifadelerini kullandı.