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Norveç'te PKK yandaşlarından alçak saldırı!

Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan PYD/PKK yandaşları içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına saldırdı. Dehşete düşüren anlar kameralara yansıdı.

Avrupa'da son günlerde artışa geçen PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yoldan geçen ve içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı. Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Polis göz yaşartıcı gaz kullandı

Polis, PYD/PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Açıklamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan Türk'ten açıklama!

Aracına saldırılan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından, ''PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler' yorumunda bulundu.

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