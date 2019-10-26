HABER /  DÜNYA

Skandal görüntü! Terör örgütü elebaşı ABD Kongresi'nde!

Amerika Birleşik Devletleri'nden yine skandal bir adım geldi. Amerikalılar, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürüyor. Para ve silah yardımının ardından bölgedeki örgüt elebaşlarının, üst düzey Amerikalı yetkililerce ağırlandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Bunlardan biri de örgütün üst düzey isimlerinden terörist İlham Ahmed. 

Terör örgütü PKK/YPG yöneticisi Ahmed, Kongre'de ağırlandı. Orada Türkiye aleyhine konuşmasına müsaade edildi ve daha sonra da Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi. 

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajında skandal ifadeler kullanan Hollen, Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak tanıttı. 

Teröriste ev sahipliği yapan Amerikalı Senatör, Kongreyi, Türkiye aleyhinde kararlar almaya davet etti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Norveç'te PKK yandaşlarından alçak saldırı!
PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti
Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması
188 bin kişi soyadını değiştirdi! Son bir hafta
Fenerbahçe Konyaspor maçı (CANLI İZLE)
HDP'den Millet İttifakı'na sitem dolu mesaj
ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayında hangi balık yenir? Aralık'ta lüfer balığı Ocak'ta çinekop lezzetli
Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika açıklama! Gerekli karşılık verildi
Kadına Şiddet konusuna 'Elimiz armut topluyor" sloganıyla dikkat çektiler
Kanal İstanbul projesi kaç yılda kaç paraya bitirilecek?
Ali Koç: Kenan Evren Lisesi’nin devri gerçekleşti
Kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli pantolon etek elbise ve ayakkabı seçimleri
Yorumlar 3 yorum