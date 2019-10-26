Burak Yılmaz Galatasaray derbisinde oynayacak mı

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, yarın akşam oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.

Burak Yılmaz derbide yok

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'ın durumlarının bu akşamki son idmanda belli olacağı öğrenildi. Burak Yılmaz'ın ise kesin olarak derbide forma giymesinin imkansız olduğu öğrenildi.