Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl beratı

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısı başladı. 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

''Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı"

Divan Kurulu'nda Vefa Küçük söz aldı; "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. 12 Cumhurbaşkanımız içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır."





''Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır''

Vefa Küçük sözlerine şu şekilde devam etti; ''2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. Kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle gelecek.''





''O oyu bulamıyorum, belki sizindir''

Küçük, ''Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim. Artık Divan üyemizsiniz ve sizin de aidatınızı yatırmanız gerekiyor. Eğer aidatınızı ödemezseniz, divanlara katılamazsınız.'' ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu yaşıyoruz''

Divan Kurulu'nda konuşma yapan Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Bugün tarihi bir gün. Bizi kırmayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.







''Düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi''

Fenerbahçeli savaş zamanı ülkesini savunmak için koşar. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Tarih bunun örnekleriyle doludur. 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale'de olduğu gibi forma çıkarıp üniforma giyendir. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah ve mühimmat kaçıran da bu şanlı camiaydı. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik. Bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.





''FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz''

Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçeliliği diğer cumhurbaşkanlarımızın takım tutmasından biraz farklı bildiğim kadarıyla. Halkın takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe demokrasiye inanır ve demokratik değerlere bağlıdır. Aşağı yukarı 43 bin üyeye sahip olan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok üyeye sahip olan kulübüdür. Fenerbahçe için her daim devletinin yanında olmak Fenerbahçeli olmanın olmazsa olmaz koşuludur. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak örgüte boyun eğmedik. FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz. Geciken adalet adalet değildir ancak er ya da geç çıkacağına inanıyoruz. Hakkımızın teslim edilmesi için sabırla çabalarımızı göstereceğiz.

''Türk sporuna katkı vermek için çok uğraştınız''

Sayın Cumhurbaşkanım, bizi en kötü günümüzde hiç yalnız bırakmadınız, hep yanımızda oldunuz. Her zaman telefonlarımızı açtınız, yasa taslakları hazırlattırdınız ve Türk sporuna katkı vermek için çok uğraştınız. Bunun için size çok minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Gerektiğinde yasalar çıkarttınız. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz. Herkes sizin Fenerbahçeli olduğunuzu biliyor ama Fenerbahçe'nin sizin için tam ne anlama geldiğini, ne kadar değerli olduğunu tahayyül edemiyor. Kariyer planlamanız daha farklı olsaydı, bugün eski bir Fenerbahçe sporcusu ya da yöneticisi olarak aramızda olabilirdiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel klip

Fenerbahçe kulübü, 25 yılını tamamlayan ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandığı için yarınki Divan Kurulu toplantısına katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kısa film hazırladı