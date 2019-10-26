HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mali raporuyla ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, yılın ilk 6 ayıyla ilgili mali rakamları aktardı.

30 Haziran 2019 itibarıyla karşılaştırmalı mali raporları okuyan Karaçam, söz konusu dönem içerisinde kulübün varlıklarında büyük bir değişiklik olmadığını belirtti.

Borç giderek artıyor
Burhan Karaçam, döviz açısından borçlarda düşüş olmasına rağmen kur farkı dolayısıyla lira cinsinden borçların yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi." ifadelerini kullandı.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin henüz Türkiye Bankalar Birliğine giremediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Fenerbahçe olarak Bankalar Birliğine giremedik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20.30'da camiaya sesleniş programında başkanımız bunu ayrıntılı olarak açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma ne kadarı borç tasfiyesi, biz bununla ilgili bir görüş oluşturamadık. Anlaşmaya göre plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerekiyor. Bunu sonuçlandırdığımız zaman bu yükü yürütülebilir bir hale getireceğiz."

Kulübün denetim raporunu okuyan denetim kurulu üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ING Türkiye konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekti
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl beratı
Bakan Murat Kurum açıkladı kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
Devlet Bahçeli'den ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Ayıptır hukuk dışıdır
Furkan Aydın asker selamı verdi takımdan kovuldu
Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler işte böyle öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Detoks nedir nasıl yapılır o suları içmekten vazgeçin!
BDDK'nın kararı kuyumcuları memnun etti
İstanbul merkezli 10 ilde düğmeye basıldı! Büyük silah kaçakılığı operasyon
Büyük İstanbul depremi ile ilgili korkutan tahmin!
Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil'in sözleri
2019 ara tatil ne zaman başlıyor MEB okul tatil günleri takvimi
Yorumlar