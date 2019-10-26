Devlet Bahçeli'den ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Ayıptır hukuk dışıdır

Terörist Mazlum Kobani'yle ilgili ABD'ye tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Açılışı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Terörist Mazlum Kobani'yle ilgili ABD'ye tepki gösteren Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir" ifadesini kullandı.

''Trump nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır"

Bahçeli, "Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır" dedi.

''Çukur ve çürük mektup''

Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın mektubu için "Tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir.

Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir.

17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir.

Türkiye’nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır."