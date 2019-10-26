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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda "CEV Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu. Türk voleybolunun efsane ismi ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda "CEV Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu.

Gala gecesinde; bu yıl ilk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası "Yılın Etkinliği" seçildi.

Grup etabı ile finallerine Ankara'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki başarılı organizasyon nedeniyle tam not alan Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından teşekkür plaketi verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu adına ödülü TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler aldı.

Ayrıca, gecede; kulüp ve milli takımlar kariyerinde birçok başarıya imza atan Türk voleybolunun efsane ismi ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

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