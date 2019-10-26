Erman Toroğlu'ndan bomba Falcao iddiası

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsüyle ilgili ''Monaco'yu Falcao oynatsa belki de sigorta orada patlayacak ve para kazanamayacaklardı. Bu Falcao geldiğinde mi sakattı yoksa burada mı sakatlandı? Falcao'dan ümidi kessinler.'' dedi.

Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında gündemi yorumladı. Galatasaray'ın aldığı sonuçlardaki sorumlunun Fatih Terim olduğunu ve Belhanda krizinin iyi yönetilemediğini belirten Toroğlu, Radamel Falcao hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar...

''Stadyumda izleyenler delirmişler''

Galatasaray yıllar evvel Arsenal ve Real Madrid ile oynayıp onlardan kupa aldı. O dönem 3 üst düzey yabancı oyuncu vardı ve yerliler 23-24 yaşlarındaydı. Fatih Terim'in de yaşı gençti. Yıllar geçtikçe tecrübe kazansan bile bazı şeyler gidiyor. Belhanda 10. dakikadan itibaren yoktu. Real Madrid futbolcuları ve Galatasaray gidip geliyor, Belhanda'nın topla, takımla hiç alakası yok. Arkadaşlarımla konuştum, Belhanda'yı Madrid maçında stadyumda izleyenler delirmişler.

''Belhanda'nın topa vuracak gücü yok''

Belhanda topa vuramadığı için bir şey demedi seyirci. Belhanda'nın topa vuracak gücü yok. Sen bunu görüyorsan oyundan alır küfür ettirmezsin. Sonra da 'Belhanda'ya küfür etmeyin' diyorsun. Aslında o küfürler sana geliyor. Belhanda, Avrupa'da hangi takıma gitse bu parayı alabilir mi? Bizdeki sistem, alıyorsun adamı, yaşı 30, 3 sene anlaşma yapıyorsun ve parası her sene artıyor. İnanmıyorum. Düşmesi lazım. Bunlar Türkiye'de futbolu, bu işin ruhunu bilmeyen yöneticilerin olayıdır.

''Kendini alkışlatmak için götürdün''

Galatasaray, Real Madrid takımından para olarak az olabilir ama Galatasaray'ın sahadaki oyunu, verilen emeğin, verilen ücretin karşılığı değil. Bunun sorumlusu da Fatih Terim. Hazırlık döneminde lig başlarken Floransa'ya takımı niye götürdün? Kendini alkışlatmak için götürdün. 1 senedir Galatasaray'ın en formsuz ismi Fatih Terim. Belhanda'da bir tuhaflık var. Şampiyon oldu geçen sene ama Galatasaray'ın içinde bazı şeylerin üstü kapatıldı. Takımın içinde takım ruhu yok, kopukluklar var. Nzonzi'ye bakıyorum maçta makine gibi çalışıyor. Bir tarafta Nzonzi, bir tarafta Belhanda. Hadi git ya!

''Galatasaray, Falcao'dan ümidi kessin''

Monaco'yu Falcao oynatsa belki de sigorta orada patlayacak ve para kazanamayacaklardı. Tendon olayı çok zor bir olay. 20 gün antrenmana çıkmazsa futbolcu tekrar maça çıkabilmesi için 30 gün gerekir. Galatasaray, Falcao'dan ümidi kessin.

''Van Persie geldiği gün de yazı yazdım''

Albayrak bir şey yok diyor. Daha ne olsun? Van Persie geldiği gün de yazı yazdım. Bu adam sakat, raporu var dedim. İki yıl sonra açıklandı. Falcao'da da bir sakatlık var. Tendon olayı 1 günde olacak bir olay değil. Yükleme yapıp attığı zaman gidip ameliyat olursun. Bu Falcao geldiğinde mi sakattı yoksa burada mı sakatlandı? O zaman yapılan antrenmanlara da bakmak gerekir.