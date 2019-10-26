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Volkan Demirel eğitti Oytun Özdoğan 2. kaleciliğe terfi etti

Harun Tekin’in akciğer enfeksiyonu geçirmesiyle dinlenmek zorunda olması akıllara soru işaretleri getirdi. Volkan Demirel'in özel olarak ilgilendiği Oytun Özdoğan, Altay'ın yedeği olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışı verirken, kalede sürpriz bir sıkıntı yaşadı. Harun Tekin’in akciğer enfeksiyonu olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi. Buna göre tecrübeli kalecinin tedavisinin birkaç hafta süreceği bildirildi.

Volkan'dan Oytun'a yakın ilgi
Altay Bayındır’ı kimin yedekleyeceği sorusu Oytun Özdoğan ile cevap buldu. Ancak 21 yaşındaki kaleci için farklı bir perde arkası var. Geçen sezon Volkan Demirel kadro dışı kaldığında Dereağzı’nda çalışmalar yapmış ve sık sık Oytun başta olmak üzere diğer genç kalecilerle antrenmanlara çıkmıştı. Genç kalecileri adeta özel olarak eğiten Volkan Demirel, o dönem U21 kalecisi olan Oytun’a da yakın ilgi gösterdi ve destek verdi. 

2. kaleciliğe terfi etti
Ardından takıma geri dönen Volkan Demirel, Oytun konusunda da olumlu görüş bildirdi. U21 takımının kalkmasıyla genç file bekçisi kalıcı olarak A takıma çıktı. Volkan Demirel’in antrenör olması, Berke Özer’in kiraya gitmesi ve Kameni’nin ayrılmasıyla 3. kaleci olan Oytun Özdoğan, Harun Tekin’in yokluğunda ise 2. kaleciliğe terfi etti.

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