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Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına sert yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Batı medyasında yer alan 'etnik temizlik' iftiralarına sert tepki göstererek "Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle alakası yok" dedi.

Soçi mutabakatı ile ilgili açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor." diye konuştu.

"O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Akar, "Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

"Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil.

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