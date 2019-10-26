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Leicester City Southampton'ı 9-0 yendi Premier Lig'de tarihe geçti

Anadolu Ajansı

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Southampton'ı 9-0 mağlup ederek, Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Southampton'ı 9-0 yendi ve Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti. 

İlk yarıda 5 gol atıldı
Ligin 10. hafta açılış maçında Leicester City, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın misafiri oldu. Konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada Youri Tielemans, 19 ve 39. dakikalarda Ayoze Perez ve 45. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da Ryan Bertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son gol uzatmada geldi
İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de Ayoze Perez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Jamie Vardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90+2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.



ManU'nun rekorunu egale etti
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

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