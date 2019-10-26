YPG'ye katılan İngiliz Kuzey Irak'ta PKK kampında eğitim almaktan suçlu bulundu

2017'de IŞİD'le savaşmak üzere Suriye'ye giden ve burada YPG'ye katılan İngiliz vatandaşı, Irak'taki PKK kampında eğitim gördüğü için suçlu bulundu.

28 yaşındaki Aidan James, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki Formby kasabasını 2017'de terk ederek Suriye'ye gitti.

Suriye'ye giderken savaş deneyimi olmayan James, önce Irak'taki PKK kamplarına alınarak eğitim gördü. Ardından Suriye'deki YPG kamplarında savaş eğitimine devam etti.

İngiltere'ye döndükten sonra Old Bailey Merkez Ceza Mahkemesi'nde hakkında "terör suçlamasıyla" dava açılan James, Suriye'de YPG'yle birlikte savaşa katıldığı için ceza almadı. Suriye'deki YPG kamplarında aldığı eğitim için de suçlu bulunmadı.

YPG-PKK bağlantısının delili



Ancak İngiltere'de de "terör örgütü" olarak kabul edilen PKK'nın Irak'taki kampında eğitim aldığı için, jürinin oy birliğiyle verdiği karar doğrultusunda suçlu bulundu.

Tüm bu yolculuk sırasında Irak'taki PKK kampına katıldığı gerekçesiyle suçlu bulunan James'in cezası 7 Kasım'da belli olacak.

Davanın hakimi Edis, James'in nihai hedefinin aslında başka bir bölge olduğunu, yolunun üzerinde gittiği PKK kampında çok kısa süre kaldığını, "sanığın terörist aktiviteyi teşvik etme niyetinin olmadığını" söyledi ve "bunun çok nadir görülen bir terör davası olduğunu" belirtti.

YPG'ye katıldığı için yargılanan ilk İngiliz



James, daha önce de İngiliz ordusuna katılmak için başvurmuş ancak başvurusu kabul edilmemişti. James, IŞİD'le savaşa YPG saflarında katıldıktan sonra İngiliz mahkemelerinde yargılanan ilk İngiliz vatandaşı.