Hadi Özışık'tan 'Esad ile görüşülsün' talebine sert tepki

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, özellikle CHP'liler tarafından son günlerde sıklıkla dile getirilen Esad'la görüşülmesi isteğine tepki gösterdi. 2 milyon insanı öldüren Esad rejiminin muhatap alınmasına karşı çıkan Özışık, CHP'li bazı isimlerin terör örgütü PYD/YPG ile arasına mesafe koymamasını da eleştirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.

CNN Türk ekranlarında Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Gündem özel programında Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar ve Trump'ın çok tartışılan o mektubu da konuşuldu.

Esad aslında kendi ülkesine kötülük yaptı

Esad'ın bölgedeki gelişmelere itiraz etme gibi bir durumu olmadığını ifade eden Özışık şöyle konuştu; ''PKK'yı yıllarca böğründe besleyen Türkiye'deki birçok insanımızın katledilmesine sebep olan bir Suriye'den

bahsediyoruz geçmişte. O dönemde Türkiye'nin kararlı tutumu oraya asker yığması v.s ile Abdullah Öcalan'ı çıkardılar oradan. İlişkilerimizin bozulmasıyla Esad aslında kendi ülkesine kötülük yaptı. Kendi insanlarını katletmesiyle birlikte Türkiye'nin uyarılarını dinlemedi ve sonra teröre destek vermeye başladı.''

Esad orada 2 milyon insanı katletti



Muhalefet tarafından Esad ile görüşme yapılması konusunda oluşturulan baskıyla ilgili ise Özışık; ''Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşü bir ifade kullandı. İstihbarati yönden görüşmeler olabilir ama Esad ile biz görüşmeyi düşünmüyoruz ifadesini kullandı. Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Esad'ın yüzünden 4,5 milyon insan ülkesini terk edip ülkemize sığındı. Esad orada 2 milyon insanı katletti.'' ifadesini kullanarak böyle kitlesel can kayıplarının sorumlusu olan biriyle görüşülmesine destek vermediğini belirtti.

CHP'nin Suriyeliler ile ilgili tavrı

CHP'nin oluşturulan güvenli bölgeye insanlık suçu diye karşı çıkmasını da eleştiren Hadi Özışık, bu konuda programın bir diğer konuğu olan 24. Dönem CHP Milletvekili Ensar Öğüt ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Öğüt'e Suriyelilerin burada olmasından memnun muydunuz sorusunu yönelten Özışık, aldığı cevap sonrası Ensar Öğüt'e 'o zaman neden kovun gitsin' dediniz diye sordu.

CHP'ye PYD/YPG tepkisi

Esad ile görüşülmesi gerektiği noktasındaki tartışmalar programın ana gündemlerinden birini oluştururken; Barışı teröristlerle kol kola girenlerle sağlayamayız diyen Hadi Özışık, bazı CHP'li isimlerin yapmış olduğu açıklamaları hatırlatarak CHP'nin PYD/YPG ile arasına mesafe koymamasını eleştirdi.