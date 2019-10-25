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Bakan Albayrak'tan Bor Karbür paylaşımı: İhracatımız önemli bir ivme kazanacak

Demirören Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisine ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde temeli atılan Bor Karbür Tesisine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisinin temeli atıldı. Haziran 2018’de paylaştığımız 'Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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