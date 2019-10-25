Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede kırmızı bülten ile aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret ve kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı teröristin durumu tekrar gözden geçirildi.

Teröristbaşı mazlum kobani için kırmızı bülten çıkarılmıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. ABD dahil 196 ülkede geçerli. ABD'ye girdiğinde Türkiye'ye iadesi gerekmektedir." dedi.

Erdoğan: Bu adamı bize teslim etmeleri lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilişki içinde olan Amerika'ya Erdoğan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmedi, bu adamı bize teslim etmeleri lazım." dedi.

Amerika, teröristbaşıyla yakın temasta

Donald Trump, dün Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti. Bugün de benzer bir paylaşımda bulunan Trump, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.