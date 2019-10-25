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FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca tutuklandı

Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgüt'nün (FETÖ) 'Meksika imamı' Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgüt (FETÖ) bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayındaki işlemleri tamamlandı. 

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

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