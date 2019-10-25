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MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşine karşılık verildiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/ PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.

Teröristler dün de saldırmıştı
Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde 5 askerin PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirilmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı açıklanmıştı.

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