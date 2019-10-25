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Devlet Bahçeli'nin tedavi sonrası ilk programı belli oldu

MHP lideri Bahçeli'nin yarın Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılacağı bildirildi.

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak. 

15. Dönem yarın başlıyor
"Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi" amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönemi yarın başlıyor.

Saat 13:00'te açılış töreni var
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yarın saat 13.00'te MHP Genel Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Bahçeli de katılacak
Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim'de Genel Merkez'e gelerek yeniden çalışmalarına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

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