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HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Esad'a dikkat çeken çağrı!

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Esad'a çağrıda bulunarak Kürtler dahil bütün Suriye halklarıyla birlikte savaşın soğuk külleri arasından özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Suriye’yi inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Demokratik olmaz'

Çok uluslu, çok inançlı, çok kimlikli Suriye'de Kürtlerin dahil edilmediği bir anayasal çözümün demokratik olmayacağını vurgulayan Kubilay, "Suriye'de tarihten bakiye kalmış Kürt sorunu ne yazık ki yeni kuşaklara devredilmiş olacaktır." dedi.

Esad'a çağrı

Esad rejimine çağrı yapan Kubilay, Kürtler dahil bütün Suriye halklarıyla birlikte savaşın soğuk külleri arasından özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Suriye’yi inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Yaşanan acıları, akıtılan gözyaşlarını yeni demokratik Suriye’nin inşasında büyük bir fırsata ve toplumsal sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Kubilay, HDP'nin bu konuda dayanışma göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kubilay, 19 Ağustos'tan bu yana 3'ü büyükşehir olmak üzere 12 HDP'li belediyeye kayyum atandığını hatırlattı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın tutuklanmasının, siyasi rehine siyasetinin bir devamı olduğunu öne süren Kubilay, bu bağlamda her türlü meşru ve demokratik direniş çizgilerini büyüterek farklı biçimlerde, farklı eylem tarzlarıyla sürdüreceklerini kaydetti.

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