Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e moral ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür’ün Çarşıbaşı’ndaki evine ziyarete gitti.





Geçmiş olsun ziyareti

Şenol Güneş, Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer ve yönetici Hayrettin Hacısalihoğlu, Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





"Namaz, mü'minin miracıdır"

Öte yandan Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı; "Namaz, mü'minin miracıdır."