HABER /  TRABZONSPOR

Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e moral ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür’ün Çarşıbaşı’ndaki evine ziyarete gitti.

Geçmiş olsun ziyareti
Şenol Güneş, Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer ve yönetici Hayrettin Hacısalihoğlu, Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



"Namaz, mü'minin miracıdır"
Öte yandan Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı; "Namaz, mü'minin miracıdır."

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etmişti ve yer sofrasında poz vermişlerdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erciyes Holding'n CEO'sundan jet logo yanıtı sizi müfteri ilan edeceğiz
AK Partili Mustafa Savaş omuz mu attı? Özlem Çerçioğlu videosu olay oldu
Dmitriy Peskov'dan YPG açıklaması: TSK'yla teke tek kalacaklar onları ayırmayacağız
Kayseri'de futbolcuları sıra dayağından geçiren Halit Kurt'tan ilginç savunma
Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Max Kruse şoku
İzmir Isparta arası Göller Ekspresi başladı! İşte sefer saatleri ve bilet fiyatı
ÖNCEKİ HABERLER
İkizler ve yükselen İkizler burcu özellikleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler kısa 4 kıtalık
Turuncu ve gri listedeki 2 teröristin üstüne çizik! 900 bin lira devletin kasasında kaldı
Tahvil faizi geriledi En son 20 ay önce bu seviyeyi görmüştü
Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayıp tarihe geçmek istiyor
Kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli pantolon etek elbise ve ayakkabı seçimleri
Yorumlar