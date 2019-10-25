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Turuncu ve gri listedeki 2 teröristin üstüne çizik! 900 bin lira devletin kasasında kaldı

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında devam eden operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödülle 'turuncu liste'de, diğer bir teröristin ise 300 bin lira ödülle 'gri liste'de yer aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 8-10 Ekim tarihlerinde Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödülle 'turuncu liste’de yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğunu duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunan ve 300 bin lira ödülle 'gri liste'de yer alan bir diğer teröristin ise sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

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