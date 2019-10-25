HABER /  GÜNCEL

Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı! Polis GBT yapınca foyası ortaya çıktı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da gözaltına alındı. Gülen'ın kız yeğeni sahte kimlikle yakalandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler  Yenimahalle’de  şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına  GBT sorgusu yapıldı.

Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi.

Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Parmak izi ele verdi

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı.

Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler  Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi’ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekim - Kasım ayında hangi balık yenilir? Aralık'ta hamsi Ocak'ta çinekop Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Boydak Holding ismini değiştirdi logoda FETÖ iddiası 'yok artık' dedirtti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani açıklaması: Yazılı nota ile ABD'ye bildirdik
Falcao'nun sakatlığında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Abdülhamit Gül: Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendi
Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'ın 'hadsizlik' sözüne yanıt
BDDK'dan yeni altın hamlesi! Altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e yükseltti
ÖNCEKİ HABERLER
2020 kurban bayramı hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
2020 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman Diyanet dini günler takvimi
Koç ve yükselen Koç burcu özellikleri
Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
İbrahimoviç: Gidersem kimse bu ligi hatırlamaz
Kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli pantolon etek elbise ve ayakkabı seçimleri
Yorumlar