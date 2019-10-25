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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'da yayımlanan Le Point dergisine suç duyurusu

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.

Soruşturma "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek 

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.

İfade hürriyeti içerisinde değerlendirilemez

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

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