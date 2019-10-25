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Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının sırrı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği hakan kaftanı merak konusu oldu. Peki kaftanın anlamı ne? Sürpriz hediyenin Barış Pınarı Harekatı'nın arkasından gelmesi dikkat çekti.

Rusya ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli, ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.  Bahçeli'nin sürpriz hediyesi herkesi şaşırttı.

Barış Pınarı Harekatı hediyesi

Kaftan hediyesi sosyal medyada ve kamuoyunda Batı dünyasını karşısına alma pahasına Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Erdoğan'a, Bahçeli'nin bir tebriği olarak yorumlandı.

Peki kaftanın anlamı neydi? Merak edilen kaftanla ilgili bilinmeyenler Türkiye gazetesinde yer aldı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, hakan kaftanını ilk kez hediye etti. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde ‘Hükümdarlar hükümdarı’ anlamına geliyor

"Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor. Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde ‘Hükümdarlar hükümdarı’ anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi."

Bahçeli rahatsızlanmıştı

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.

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