Meral Akşener kafa karıştırdı! Desteğini açıkladığı harekatı bu kez eleştirdi

Daha önce yaptığı açıklamalarla harekata tam destek verdiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Barış Pınarı Harekatı geç kalmış bir adımdı. Maalesef masadan zaferle kalkmadık.'' dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Halk Tv canlı yayınında gündemdeki sıcak konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, Suriye ilgili yaşanan harekat, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalara eleştirerek "Suriye politikası ile ilgili biraz geriye gitmekte fayda var. Biz Suriye ile bu hale neden geldik? Yemen, Suriye, Tunus ve başka ülkelerde Arap baharı başladı. Kardeşim Esad'dan bir anda katil Esad'a döndü. Orada bir iç savaş başladı. ABD bir paradigma değiştirdi. ABD, işgal ettiği yerlere demokrasi ve insan hakları getireceğini söylerdi. Trump sadece ABD'nin çıkarlarına göre hareket ettiklerini söyledi. ABD, petrol bölgesinde IŞİD ile mücadele etti. Rusya ve İran da oradaydı. Resmi olarak asker bulundurma hakkı İran ve Rusya'daydı. Herkes kazandı görünüyor da biz ne kazandık?" dedi.

"PKK'nın resmi devlet kurmasının önüne geçtik"

Barış Pınarı Harekatı'nın geç kalmış bir adım olduğunu da belirten Akşener sözlerini şöyle tamamladı;