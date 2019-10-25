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Kemal Kılıçdaroğlu: Esad'la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarla ilgili, "Biz Esad'la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik" diye konuştu.

İktidara 'Adana Mutabakatı'nı Rusya'nın hatırlattığını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz söyledik, bizi dinlemediler. Trump ve Putin söyleyince hemen dinlediler. Türkiye özgür iradesini kullanmadı. Esad'la en başında görüşseydik ne Rusya ne de ABD bu kadar etkili olurdu." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, önceki gün Türkiye AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmeye, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri katıldı.

"Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sokmayın dedik"

Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sokmayın’ dedik. Ama iktidar dinlemedi. Bugün 4 milyon Suriyeli varsa, Türkiye dünyada yalnızlaşmışsa bunun tek nedeni yanlış dış politikadır" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Suriye harekatının fetih olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek "Bu nedenle dünya Türkiye’ye inanmadı" dedi.

"PYD silahlarıyla çekiliyor"

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatta 'terör örgütü ifadesi' yerine 'PYD unsuru' ifadesinin kullanıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Trump ve Putin PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. PYD de silahlarıyla çekiliyor. Türkiye hâlâ tehdit altında. Biz bunu sürekli gündeme getirdik. Yetişmiş diplomatları kullanmazsan Türkiye’yi hiç kimse anlamaz. Kendimizi anlatamadık. Türkiye’nin iyi yönetilmesini istiyoruz. AK Parti Türkiye’yi iyi yönetemiyor" ifadesini kullandı.

"Her türlü şartı kabul ettirebilirdik"

İktidara Adana Mutabakatını Rusya’nın hatırlattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz söyledik, bizi dinlemediler. Trump ve Putin söyleyince hemen dinlediler. Suriye ile masaya otur dedik, dinlemediler. Putin söyleyince Esad’la görüşeceğini açıkladı. Türkiye özgür iradesini kullanmadı. Esad’la en başında görüşseydik ne Rusya ne de ABD bu kadar etkili olurdu. Biz Esad’la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik. Şimdi Türkiye Rusya’nın şartlarını kabul etmiş oluyor. Olan Türkiye’nin 8 yılına olmuş oldu. En büyük kazancı Rusya sağladı" diye konuştu.

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