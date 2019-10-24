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Zonguldak'ta 8 yaşındaki küçük kıza cinsel istismar

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK’ta komşusunun kızı C.K.'ya (8) telefonuyla oynama bahanesiyle ahırda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.K. (43) hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde, geçen Eylül ayında, meydana gelen olayda; anne ve babası ayrıldığı için bir süredir dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşayan C.K.'yı (8), arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yanına gelen komşusu S.K. (43), "Benimle gelirsen telefonumla oynayabilirsin" diyerek ahıra götürdü. S.K., iddiaya göre küçük kıza ahırda cinsel istismarda bulundu. Çığlık atarak dışarı çıkan C.K., eve gitti.

Olaydan iki gün sonra C.K.'nın dışarı çıkmak istememesi nedeniyle babaannesi durumundan şüphelendi. Küçük kız başından geçenleri anlattığı babaannesi, şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.K., S.K.'nın telefonla oynaması karşılığında ahıra götürdüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Jandarma ekipleri şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., tanık ifadeleri ve toplanan deliller nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından S.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık S.K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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