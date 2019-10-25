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Milli Savunma bakanı Hulusi Akar NATO'ya kapak attı! Asker selamı çaktı

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BRÜKSEL'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar damga vurdu. Hulusi Akar terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ülkelerin temsilcilerinin bulunduğu salona asker selamı ile girdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti.

Terör destekçilerine asker selamı
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı süresince, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için simge haline gelen asker selamına, harekata karşı çıkan, YPG'nin yanında saf tutan ülkelerden tepki toplamış, milli futbolcularımıza bile soruşturma başlatılmıştı.

Hulusi Akar'n salona girişi esnasında, kameralara asker selamıyla poz vermesi, adeta tüm bu tepkilere cevap niteliğindeydi.

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