Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 941 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 842 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 259 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 765 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 941 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 203 bin 874 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. İthal kömür santrallerini, 150 bin 445 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 138 bin 544 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün 8 bin 584 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 864 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.