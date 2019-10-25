Ebru Polat kimdir yaşı kaç Yusuf Güney ile bilet krizi çıktı

Son zamanlarda yaptığı dansla magazin basınında gündem olan şarkıcı Ebru Polat kendi gibi şarkıcı olan Yusuf Güney ile uçak bileti krizi yaşadı. Peki instagram hesabından Yusuf Güney'e fena saydıran Ebru Polat kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney'e fena yüklendi. Uçak bileti krizi yaşayan ikili arasında yaşananları Ebru Polat instagram hesabından yazdı. Sosyal medya hesabından uçak biletini Yusuf Güney'e satan havayoluna püskürdü. Polat, Güney'e "Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam göremedim. THY'de kendine bir tanıdık bulmuş" diyerek şarkıcıyı hedef alan sözler söyledi.

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney) e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişinindir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gaspına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi.. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney) e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişinindir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gaspına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi.. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"