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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimiz geceyi 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

- Sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

- B Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1

- C Grubu:
Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1
Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2

- D Grubu:
PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0

- E Grubu:
Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1 
Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1

- F Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1


Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2

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