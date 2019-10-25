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İstanbul Bakırköy'de tır devrildi!

İSTANBUL Bakırköy'de bir tır üst geçidin altına çarparak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Eski Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Rahmi Yılmaz ontrolündeki tekstil ürünü yüklü tırın üzerindeki konteyner, tren üst geçidinin altına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kurtarıcı araçlar yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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