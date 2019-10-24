Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Suriye'de son olarak Rusya ile Türkiye mutabakatından sonra hakimiyetini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'den tüm ABD askerlerini çekeceğini söylemişti. Trump, yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. ABD olarak Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz " demişti.

"Petrol kuyularını bırakmayız"

ABD Başkanı Donald Trump bugün ise, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ekim 2019

Pentagon asker ve tank sevkıyatı yapacağını açıklamıştı

Washington yönetiminin bir yandan Suriye'den çekilirken diğer yandan da ülkenin doğusundaki petrol sahalarının güvence altına alınması için bölgeye Abrams tankları ve asker göndermeyi planladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etmişti.