HABER /  GÜNCEL

Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması

İnternet Haber

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Suriye'de son olarak Rusya ile Türkiye mutabakatından sonra hakimiyetini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'den tüm ABD askerlerini çekeceğini söylemişti. Trump, yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. ABD olarak Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz " demişti.

"Petrol kuyularını bırakmayız"

ABD Başkanı Donald Trump bugün ise, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Pentagon asker ve tank sevkıyatı yapacağını açıklamıştı

Washington yönetiminin bir yandan Suriye'den çekilirken diğer yandan da ülkenin doğusundaki petrol sahalarının güvence altına alınması için bölgeye Abrams tankları ve asker göndermeyi planladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta 8 yaşındaki küçük kıza cinsel istismar
YPG'li teröristler Rasulayn'da havadan ve karadan saldırdı yaralılar var
Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması: İstihdam 3.2 milyon kişi artırılacak
Başakşehir Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA'da sahne alıyor
Gözlük mağaza zincirinin sahibi ve yönetim kurulu üyeleri gözaltında
Greta Thunberg gitti Eren Bülbül geldi Vatan Partisi'nin işi olduğu çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Stoltenberg'den Almanya'nın 'Güvenli Bölge' teklifine destek
Darbeciler erlere cephane taşıtmış
YPG/PKK'ya katılan İngiliz terörden suçlu bulundu
2. yargı paketi kimleri kapsıyor 24 Ekim son haberler geldi
Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Şehit babasından HDP'li Sezai Temelli'ye tepki
Yorumlar 2 yorum