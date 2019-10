Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması

Suriye'de son olarak Rusya ile Türkiye mutabakatından sonra hakimiyetini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'den tüm ABD askerlerini çekeceğini söylemişti. Trump, yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. ABD olarak Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz " demişti.

"Petrol kuyularını bırakmayız"

ABD Başkanı Donald Trump bugün ise, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!