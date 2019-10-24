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Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı 7 ölü

Anadolu Ajansı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği top saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Muka, Canudiyye, Zuayniyye, Termela, Ureynibe ve Baarbo köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma yetkililerinden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Esed rejimi İdlib'in güneybatısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Öte yandan askeri muhaliflerin gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Kefrenbil beldesine, Rekaya, Termela ve Marrıthırme köylerine ve Lazkiye'nin Kebbine köyüne saldırdı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı.

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