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Türk çikolatasını yere fırlatmıştı! Haddini aşan İtalyan vekile AP'den yaptırım

Avrupa Parlamentosu'nda, Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türk parlamenterin dağıttığı çikolatayı yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı

Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini 'yakışıksız ve kabul edilemez' olarak niteledi.

5 gün uzaklaştırma cezası

Parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi. 

Türk parlamenterin dağıttığı çikolatayı yere fırlatmıştı

AP'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk heyetinin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlatmıştı.

Skandal sözler 

"Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" diyerek skandal ifadelere imza atmıştı.

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